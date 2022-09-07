Салехард, 7 сентября, 2022, 03:48 — ИА Регнум. В детсадах Ямало-Ненецкого автономного округа появились круглосуточные группы и выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО В детском саду

В двух ямальских городах детские сады заработали по новому графику. Решение об изменении часов работы дошкольных учреждений приняли в двух городах ЯНАО после обращения региональных парламентариев Сергея Ямкина и Надежды Гудковой.

В Лабытнанги в детском саду «Едэйко» родители отныне могут оставить детей в возрасте с 4 до 7 лет под присмотром воспитателей с 7:00 понедельника до 19:00 субботы. Круглосуточная группа рассчитана на 16 ребят, сейчас её посещают 10 детей. В Ноябрьске в детском саду «Сказка» появилась группа, которая работает в выходные дни с 9:00 до 12:00 часов.