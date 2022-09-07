Каир, , 03:40 — REGNUM Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом и предложил свою помощь в урегулировании израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба египетского президента.

Египет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Египет продолжил оказывать всевозможную поддержку по палестинскому вопросу, чтобы гарантировать исполнение чаяний народа Палестины и принципа существования двух государств», — приводит пресс-служба слова египетского президента.

В свою очередь, Аббас поблагодарил египетского коллегу за постоянную поддержку. Он также высоко оценил роль Египта в деэскалации обстановки в секторе Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 сентября на западном берегу реки Иордан произошли массовые столкновения палестинцев и израильскими военными. При этом военнослужащие армии Израиля ликвидировали 27-летнего палестинца, причастного к убийству троих мирных жителей в Тель-Авиве.