Вашингтон, , 03:39 — REGNUM Совет безопасности Организации Объединенных Наций решительным образом осуждает теракт у посольства России в Кабуле, говорится в заявлении СБ ООН.

ООН Иван Шилов, ИА REGNUM

Члены этого специального органа также призвали привлечь к ответственности заказчиков, исполнителей и организаторов нападения. Кроме того, в СБ ООН заявили о необходимости обеспечить охрану и безопасность дипломатических представительств, а также их сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября возле входа в консульский отдел посольства России в Кабуле прогремел взрыв, который унес жизни двоих сотрудников дипмиссии и нескольких афганских граждан. Ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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