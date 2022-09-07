Тбилиси, 7 сентября, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Эффективные шаги, необходимые для предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза и дальнейшую перспективу вступления страны в ЕС обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Ahlibeyt.ge Ираклий Гарибашвили

Беседа политиков состоялась после заседания Совета ассоциации Грузия — Евросоюз в Брюсселе. Как указал премьер Грузии, европейская перспектива, которая была предоставлена стране в июне, стала сильной мотивацией и огромной ответственностью.

Гарибашвили отметил, что власти Грузии прикладывают все возможные усилия для урегулирования политической ситуации в стране, так как «политическая поляризация в Грузии» стала серьёзным вызовом. Гарибашвили уточнил, что в решении данной проблемы важно участие оппозиционных сил.

Кроме того, Гарибашвили подчеркнул необходимость «мощной поддержки и помощи Европейского союза» в реализации масштабной программы реформ.

«Премьер выразил надежду, что, исходя из того, что Грузия стала частью политики расширения Евросоюза, финансовые инструменты распространятся и на Грузию», — сказано в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе напомнил, что эта партия является единственной, при правлении которой в Грузии не было ни одной войны.