Берлин, 7 сентября, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Ряд муниципальных служб Германии оказались на грани банкротства из-за высоких цен на электроэнергию в республике, сообщает портал Euractiv.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

«Муниципальные службы с большой тревогой наблюдают за резким ростом закупочных цен на электроэнергию», — заявил представитель ассоциации местных коммунальных служб Германии (VKU).

При этом в муниципальных службах Германии считают, что ситуация в дальнейшем будет ухудшаться. Однако немецкие власти пока не принимают каких-либо мер для их поддержки. В самой же ассоциации считают, что предприятия, поставляющие газ, воду и электричество потребителям нуждаются в господдержке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты американской газеты The Wall Street Journal заявили, что Евросоюз столкнулся с худшим кошмаром из-за приостановки работы трубопровода «Северный поток». Авторы указали, что рост цен на энергоносители приведет к росту инфляции, обнищанию простых жителей и давлению на промышленность в ЕС.