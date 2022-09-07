Тбилиси, , 16:52 — REGNUM Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что каждый, кто считает себя другом грузинского народа, должен сосредоточиться на том, чтобы не поощрять радикальную повестку дня, сообщает 6 сентября Первый канал грузинского телевидения.

Шалва Папуашвили Parliament.ge

Папуашвили ответил на заявления своих оппонентов и еще раз объяснил, почему он не участвует в тбилисской международной конференции, направленной на поддержку Киевского режима.

«Я сказал вчера, я повторю это сегодня — наша задача, в том числе один из 12 пунктов [условий Еврокомиссии], — это деполяризация, которая в основном обусловлена радикализацией части оппозиции. Соответственно, я думаю, что все, кто считает себя другом грузинского народа, должны сосредоточиться на том, чтобы не поощрять радикальную повестку дня. Передача трибуны радикальным группировкам поощряет радикализм, который в конечном счете наносит вред грузинскому народу. Вы знаете, что на этой конференции, в том числе на её полях, присутствуют радикальные политические группы, которые отказались от мандатов парламента, все ещё не признают легитимность парламента, все ещё говорят о смене режима и, среди них, призывают вас утвердить предоставленные вам мандаты со стороны народа — это типичная радикальная повестка дня, и именно по этой причине я не участвовал. Моя ответственность перед грузинским народом, как спикера, заключается в том, чтобы не поощрять радикальную повестку дня», — сказал Папуашвили.

Напомним, что 5−6 сентября в Тилиси проходила международная коференция, направленная на поддержку нынешнего Киевского режима. Примечательно, что правящая партия «Грузинская мечта» отказалась принимать в ней участие.