Будапешт, 7 сентября, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Граждан России Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова попросила Евросоюз убрать из санкционных списков Венгрия. Об этом 7 сентября сообщает издание Politico со ссылкой на анонимных дипломатов.

Kremlin.ru Алишер Усманов

«Будапешт попросил убрать из санкционного списка ЕС трех граждан России», — указывает издание. По информации, полученной изданием из двух источников, речь идёт об Усманове, Авене и Рашникове.

Санкционные меры в отношении российских бизнесменов были введены 28 февраля и 15 марта, после начала спецоперации на территории б. УССР. Формальным поводом для введения ограничительных мер была названа близость бизнесменов к российскому руководству. Персональные санкции включают запрет на въезд на территорию стран Евросоюза и заморозку активов в странах Запада.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия добавила в список невъездных 25 граждан США.