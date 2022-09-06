Нефтеюганск, Югра, 7 сентября, 2022, 02:57 — ИА Регнум. В Югре обнаружено и изъято 8,6 тысяч бутылок с алкоголем без акцизных марок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Dermalatlas.ru Алкоголь

В одном из гаражей Нефтеюганска более четырёх тысяч литров немаркированного алкоголя под видом водки, коньяка и виски известных марок. В покупке нелегального алкоголя на 2,6 млн рублей с последующей реализацией на территории Нефтеюганска подозревается 57-летний предприниматель.

По факту возбуждено уголовное дело по п. п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»).

Отметим, что, по данным управления Роспотребнадзора по ХМАО, в регионе за пять месяцев 2022 года зарегистрировано 155 отравлений алкоголем и его суррогатами в 20 муниципальных образованиях Югры, из них с летальным исходом 61 человек (39,4%). Наибольший уровень отравлений алкоголем и его суррогатами регистрируется среди лиц трудоспособного возраста 18 — 60 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа в Сургуте из незаконного оборота изъято порядка 5,5 тысячи бутылок с суррогатным алкоголем. В январе 2022 года в Югре восемь жителей посёлка Кондинский погибли после употребления спиртосодержащей жидкости.