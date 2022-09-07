Нассау, 7 сентября 2022, 02:52 — REGNUM Акула атаковала на 58-летнюю американскую туристку, прибывшую с семьей на Багамские острова. Об этом агентству Reuters сообщили в полиции островного государства.
В результате нападения женщина погибла. Она и ее родственники прибыли на остров Нью-Провиденс на круизном судне, а позже отправились на экскурсию, в ходе которой решили поплавать в воде.
Пострадавшую женщину доставили в медицинский пункт, однако спасти ее не удалось.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября 51-летняя туристка из Франции получила ранения в результате нападения акулы на Гавайских островах.
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