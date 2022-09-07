Нассау, , 02:52 — REGNUM Акула атаковала на 58-летнюю американскую туристку, прибывшую с семьей на Багамские острова. Об этом агентству Reuters сообщили в полиции островного государства.

Акула в воде (сс) bluegroper

В результате нападения женщина погибла. Она и ее родственники прибыли на остров Нью-Провиденс на круизном судне, а позже отправились на экскурсию, в ходе которой решили поплавать в воде.

Пострадавшую женщину доставили в медицинский пункт, однако спасти ее не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября 51-летняя туристка из Франции получила ранения в результате нападения акулы на Гавайских островах.

Читайте ранее в этом сюжете: На Гавайях женщину покусала акула