Нассау, 7 сентября, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Акула атаковала 58-летнюю американскую туристку, прибывшую с семьей на Багамские острова. Об этом агентству Reuters сообщили в полиции островного государства.

(сс) bluegroper Акула в воде

В результате нападения женщина погибла. Она и ее родственники прибыли на остров Нью-Провиденс на круизном судне, а позже отправились на экскурсию, в ходе которой решили поплавать.

Пострадавшую женщину доставили в медицинский пункт, однако спасти ее не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября 51-летняя туристка из Франции получила ранения в результате нападения акулы на Гавайских островах.