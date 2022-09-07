Москва, , 02:46 — REGNUM Режиссёр Виталий Манский объявлен в розыск МВД России по по статье УК РФ. Соответствующая информация об этом появилась 6 сентября в базе на сайте ведомства.

Виталий Манский A.Savin

«Манский Виталий Всеволодович. Основания для розыска — разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе. Местом рождения Манского назван город Львов на территории б. УССР. Какое противоправное деяние инкриминируется режиссёру, не уточняется.

Напомним, Виталий Манский — продюсер и режиссёр документальных фильмов, организатор пропагандистского антироссийского фестиваля «Артдокфест».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что режиссёр Никита Михалков обратился в полицию с просьбой привлечь Манского к уголовной ответственности за клевету. основание послужили слова Манского о том, что якобы на организацию патриотических кинофестивалей в России зачастую выделяется намного больше денег, чем реально тратят организаторы. В частности, Манский заявил, что на Московском международном кинофестивале «воруется не менее 85% бюджета».

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