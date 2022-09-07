Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Должность посла США в России может оставаться вакантной в течение нескольких месяцев или более, сообщает журнал The Foreign Policy со ссылкой на источники в американском Госдепе.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несколько действующих и бывших дипломатов США сказали, что они предполагают, что пост посла США в России может пустовать в течение нескольких месяцев или дольше», — указывает издание.

По его данным, на решение американских властей не назначать главу дипмиссии в Россию повлияло ухудшение отношений, вызванное специальной операцией по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, к 6 сентября США не выдали российской делегации ни одной визы на въезд в Соединенные Штаты для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом заседания начнутся уже 20 сентября.