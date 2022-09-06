Вашингтон, 7 сентября, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает на встречу с главой британского правительства Лиз Трасс «в какой-то момент в будущем», заявил координатор в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов Джон Кирби в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«В рабочем графике президента пока ничего нет относительно очной встречи с премьер-министром Трасс. Это, безусловно, такая встреча, которую мы, конечно, ожидаем провести в какой-то момент в будущем», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела телефонные переговоры с главой Белого дома США Джо Байденом. В ходе разговора они договорились укреплять военное сотрудничество между странами, а также помешать России успешно завершить специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации территории б. УССР.