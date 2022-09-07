Анкара, , 01:50 — REGNUM Выход пяти судов с почти 130 тыс. тонн сельхозпродукции из трёх портов на территории б. УССР санкционировал Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Соответствующее заявление распространила 6 сентября пресс-служба СКЦ.

Сухогруз Alexxx Malev

Из порта Черноморска готовятся выйти в Чёрное море сухогрузы Dignity, Eliana и Kaptan Cevdet, они доставят в Турцию 8,2 тыс. тонн семян подсолнуха, 5,2 тыс. тонн подсолнечного масла и 2 472 тонны соевых бобов соответственно.

Из Южного выйдет судно Seagurdian, оно направится в Испанию с грузом 62 266 тонн ячменя, пшеницы и семян подсолнуха. Из Одессы в Кению готовится выйти сухогруз c 51,4 тыс. тонн пшеницы. Выход всех судов запланирован на 7 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о невыполнении обещаний странами Запада об исключении антироссийских санкций, препятствующих доступу продовольствия из России на мировые рынки.

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