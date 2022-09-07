Тбилиси, , 16:45 — REGNUM По данным Национального агентства вина, в рамках сбора урожая 2022 года в Кахетии было переработано 20 тысяч тонн винограда, сообщает 6 сентября wine. gov. ge.

Виноградная лоза +

На сегоднящний день 1000 виноградарей сдали урожай винодельческим предприятиям на сумму 16 миллионов лари (около $5,6 млн.).

По данным агентства, сбор урожая находится в активной фазе в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнахи. Переработано до 7 тыс. тонн ркацители, 9 тыс. тонн саперави, 2 тыс. тонн кахури мцване и остальных различных сортов винограда. В настоящее время в штаб-квартире по координации сбора винограда зарегистрировано более 200 винодельческих компаний и погребов, которые будут постепенно вовлечены в процесс приёма-обработки винограда. До 70 компаний уже переработали различные объемы винограда.

Согласно решению правительства Грузии, для поддержки урожая 2022 года будет реализована программа субсидий. Программа направлена на полное обеспечение сбора винограда и поддержание стабильной динамики развития виноградарства и виноделия. При поддержке программы субсидирования до 25 тысяч фермеров смогут реализовать собранный урожай. Все компании, которые закупят и переработают не менее 100 тонн винограда сортов ркацители или кахури мцване, собранного в регионе Кахети, и заплатят фермерам не менее 90 тетри (31 цент США) за один килограмм винограда, получат субсидии.