Берлин, , 01:42 — REGNUM Немецкие военнослужащие «в обозримом будущем» не смогут быть привлечены для участия в миссиях ЕС без одобрения со стороны бундестага, заявил канцлер Германии Олаф Шольц 6 сентября в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Олаф Шольц Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Так он ответил на вопрос журналистов, которые поинтересовались, может ли глава правительства ФРГ проигнорировать мнение парламента и подчиниться решению Евросоюза. Вместе с тем Шольц призвал создавать условия, опираясь на которые европейские государства смогли бы сообща вести военные действия. По его мнению, для этого следует создавать необходимые командные структуры.

Канцлер Германии также выступил за то, чтобы ЕС перешел бы от принципа единогласия к принципу «большинства голосов» при принятии совместных решений.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация на территории бывшей УССР привела к катастрофическому ослаблению Евросоюза.

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