Вена, , 01:30 — REGNUM Конкретные параметры установления зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС собирается предложить генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом он сказал 6 сентября в интервью телеканалу CNN.

МАГАТЭ Iaea.org

«Я очень скоро обращусь к соответствующим сторонам с некоторыми весьма конкретными элементами, чтобы они их рассмотрели с целью продвижения к следующему логическому шагу, который подразумевает установление немедленной защиты АЭС», — сказал Гросси.

Также глава МАГАТЭ призвал работать сообща над защитой Запорожской АЭС с целью установить зону обеспечения ядерной безопасности. По словам Гросси, МАГАТЭ собирается вступить в контакт со всеми сторонами и предложить на рассмотрение конкретные шаги.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия ожидает от МАГАТЭ и от генерального директора организации Рафаэля Гросси более конкретного разъяснения его предложения об организации защитной зоны на Запорожской АЭС

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