Нью-Йорк, США, , 01:23 — REGNUM «Продуктовая сделка» с западными странами может быть прекращена, так как пока никто не продлевал срок ее действия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе беседы с журналистами.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не знаю, сделка была заключена на 4 месяца. Это означает, что она истекает в ноябре», — заявил он.

Небензя добавил, что не принимает личного участия в переговорах по продлению договоренностей. Он отметил, что пока переговорным группам не удалось достичь каких-либо результатов. Также дипломат подчеркнул, что российская часть сделки все еще не выполняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны не выполняют свои обязательства в рамках продовольственной сделки. По его словам, Запад продолжает препятствовать поставкам российского продовольствия на мировые рынки.