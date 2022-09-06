Мехико, 7 сентября, 2022, 01:15 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека погибли от последствий проливных дождей, которые обрушились на штат Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики. Об этом передал телеканал Televisa.

Гюстав Доре. Потоп. 1885

Всего за последние несколько дней ненастная погода в стране привела к гибели восьми человек. Еще двое пропали без вести. По информации властей, сотни жителей штата остались полностью или частично без крова и имущества.

Наибольший материальный ущерб был нанесен муниципалитету Кадерейта. Ситуация осложняется ещё и тем, что вдоль тихоокеанского побережья Мексики проходит ураган «Кай», который вызовет новые ливни в Нуэво-Леоне. Руководство региона попросило население опасных районов соблюдать меры предосторожности и следить за оповещениями сил гражданской обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа из-за урагана, ветра и проливных дождей в американских штатах Мичиган, Арканзас и Огайо погибли три человека.

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