7 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Иван Коновалов, , 10:33 — REGNUM Эпатажное возвращение российского рэпера Оксимирона на улицы Санкт-Петербурга вызвало сначала удивление у прохожих, для ряда из которых рэпер исполнил несколько композиций. Затем информация распространилась в Сети, где тема была успешно подхвачена комментаторами, которые в данной ситуации сыграли на руку постепенно стареющему рэперу.

Василий Перов. Гитарист-бобыль, 1865

Я снова хочу вернуться к мысли, что наша с вами современность удивительно скоротечна из-за объема информации и так называемых звезд «одного дня». Уцепиться за край славы удается далеко не каждому, а тот, кто все-таки смог пробить себе путь к верхам, сталкивается с еще большими проблемами, нежели молодой артист. Задачей Оксимирона в течение всей его карьеры было в первую очередь сохранение актуальности его как персоны. У него это получилось. Маневрируя между жестким рэпом для настоящих бойцов своего двора и социально-политическими контекстами, Оксимирон по возвращении с обучения в Оксфорде в 2008 году, к 2015 году смог сформировать свою «армию» и общий вектор творчества. Далее, в 2017 году случился бум рэп-баттлов в России, и тему активно подхватило телевидение, репортажи о современных поэтических дуэлях выходили даже на государственных каналах, а противостояние Оксиморона со Славой КПСС и американцем Дизастером стало поводом для патриотической гордости.

Звучит вроде бы неплохо. Успешный артист, концептуальные альбомы и в конце концов победа над американским рэп-баттлом. Но за последний год он дал несколько концертов, направленных на помощь киевскому режиму, вселял в молодое поколение отвержение к старшим, которые за него ответственны, и записал анархически-политический альбом при помощи Бориса Гребенщикова. Этот человек стал авторитетом для тинейджеров и молодых музыкантов, представителей хип-хоп-сцены, самого популярного жанра среди молодежи. Главное упущение, о котором сейчас нередко говорит ИА REGNUM, заключается в том, что мирное время, когда войны происходили где-то на стороне, в песчаных пустынях, позволило людям расслабиться. Если на Западе в данную секунду их «расслабленность» в минувшие годы сказывается на запасах природных ресурсов, а также привела в итоге к бездумной, упорной и убийственной вражде с Россией, то на нашей Родине результат повлиял на культурные слои. Мы привыкли думать, что это не столь критично. Творческие люди всегда казались неординарными. Однако в итоге, подпитывая популярность того же Оксимирона, мы допустили перевес прозападных сил в русских культурных слоях, которые ближе всего к молодежи. Это было во всех поколениях: их пленит свободный панковский дух, критика правительства и фантазии о безбедном и прекрасном будущем в объятиях с банкой кока-колы и айфоном в руках. И опасно, и комфортно, все как в фантазиях молодого рыцаря на белом коне.

Oxxxymiron во время заключительного концерта в поддержку беженцев из б. УССР, Берлин, апрель 2022 года A.Savin

Как только молодежь стала оружием не только информационного плана для набивания антипатриотичных комментариев, но и физического плана, все пошло крахом. Оказалось, что молодое поколение не устояло перед собственным страхом лишиться всего, и, казалось бы, логичным исходом этого должен был стать отказ от тех людей, кто призывал их, наивных и доверчивых, выходить на улицы. Этого не произошло. За неимением равного авторитета молодежь остается при своих прежних кумирах мнений, но скатилась в больший псевдопацифизм, оставшись на уровне комментариев. Оксимирон постепенно подходит к завершению своей карьеры. Пытаясь ухватиться за любой крючок, который бы мог оставить его в поле зрения СМИ, рэпер напоминает утопающего, громко барахтающегося, но абсолютно беспомощного. Он уйдет, но фундамент нового поколения артистов, которые дальше понесут прозападные слоганы молодежи, сформирован. Актуальнее Оксимирона в 2022 году стали OG Buda, Платина, Kizaru и далее по списку (с которым можно ознакомиться в специальном исследовании ИА REGNUM). Для создания равной альтернативы авторитетных мнений молодежи нужен герой, что сможет как впитать всю их потайную агрессию, которую они всегда норовят выпустить, так и отдать. Ведь за человеком, который даст им чувство панковского духа, свободы от чужих предрассудков, что они не такие, как все, пойдет большинство. Это игра в поддавки. С Шаманом ее не выиграть.