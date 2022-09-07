Нью-Йорк, США, , 00:51 — REGNUM Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш надеется, что специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на Запорожской АЭС, смогут без каких-либо помех работать на объекте, и будут способствовать обеспечению надежной ядерной безопасности. Об этом он заявил в ходе речи на заседании Совета безопасности ООН.

Антониу Гутерреш Palácio do Planalto

Генсек призвал всех членов Совбеза сделать все, чем они могут помощь работе МАГАТЭ, поскольку, по его словам, каждая страна СБ ООН заинтересована в успехе миссии агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси представил доклад по итогам поездки миссии агентства на ЗАЭС. При этом он так и не назвал источник обстрела станции.