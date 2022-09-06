Глава ООН надеется на отсутствие помех для работы МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Нью-Йорк, США, 7 сентября, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш надеется, что специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на Запорожской АЭС, смогут без каких-либо помех работать на объекте и будут способствовать обеспечению надежной ядерной безопасности. Об этом он заявил в ходе речи на заседании Совета Безопасности ООН.
Генсек призвал всех членов Совбеза сделать всё, чем они могут помочь работе МАГАТЭ, поскольку, по его словам, каждая страна СБ ООН заинтересована в успехе миссии агентства.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси представил доклад по итогам поездки миссии агентства на ЗАЭС. При этом он так и не назвал источник обстрела станции.