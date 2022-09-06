Лондон, 7 сентября, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент США Джо Байден по телефону обсудили военное сотрудничество между странами, сообщает пресс-служба главы британского правительства.

(сс) U.S. Department of State Лиз Трасс

По ее данным, Трасс и Байден сошлись во мнении, что сотрудничество Лондона и Вашингтона усилено общими ценностями и направлено на продвижение демократии во всем мире.

«Они договорились опираться на эти связи, в том числе расширяя наш сильный оборонительный союз через НАТО и AUKUS», — добавили в пресс-службе.

Также Трасс и Байден договорились о совместной борьбе с «автократиями» и подтвердили свои намерения не дать России успешно завершить специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава британского правительства Лиз Трасс заявила о готовности долгосрочно поддерживать киевский режим. Она также приняла приглашение Зеленского посетить Киев.