Нью-Йорк, США, 7 сентября, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Сценария с повреждением Запорожской АЭС следует избегать, принимая все возможные меры. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.

Un.org Антониу Гутерреш

Он выразил глубокую обеспокоенность в связи с обстановкой на станции и вокруг неё, «включая сообщения о последних обстрелах». Гутерреш отметил, что любое повреждение ЗАЭС или любого другого атомного объекта на территории б. УССР может превратиться в катастрофу не только для окрестностей, но для всего региона, а возможно, и для территории за его пределами.

Глава ООН посоветовал искать выход из сложившейся ситуации путем «здравого смысла и сотрудничества».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что многократные обстрелы ЗАЭС боевиками киевского режима представляют собой акт ядерного терроризма.