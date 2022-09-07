Глазго, Великобритания, , 00:09 — REGNUM 6 сентября в Глазго на стадионе «Селтик Парк» шотландский футбольный клуб «Селтик» в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 потерпел поражение от мадридского «Реала» со счетом 0:3.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «сливочных» отметились Винисиус Жуниор (56’ Федерико Вальверде), Лука Модрич (60’ Эден Азар) и Эден Азар (77’ Даниэль Карвахаль). Желтые карточки получили Ферлан Менди и Даидзэн Маэда. Матч обслуживала швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.

На данный момент «Реал» с одной победой и тремя набранными очками занимает второе место в турнирной таблице группы F. «Селтик» без очков опустился на последнюю строчку.