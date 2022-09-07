Париж, , 00:06 — REGNUM Дубль нападающего сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе принес «Пари Сен-Жермен» победу над туринским «Ювентусом» в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23. Встреча, проходившая в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счетом 2:1.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

Забитые мячи: Килиан Мбаппе (5’ Неймар) — 1:0, Килиан Мбаппе (22’ Ашраф Хакими) — 2:0, Уэстон Маккенни (53’ Филип Костич) – 2:1.

Желтые карточки: Глейсон Бремен 25’, Серхио Рамос 25’, Фабио Миретти 45+1’, Марко Верратти 65’, Данило 73’.

Бригада арбитров (Англия): Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн | Давид Кут | Кристиан Дингерт.

Составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Доннарумма, Кимпембе, Маркиньос, Рамос, Хакими (Мукиэле, 78’), Верратти (Санчеш, 87’), Витинья (Перейра, 78’), Мендеш, Мбаппе, Неймар, Месси (Солер, 84’).

«Ювентус»: Перин, Бремер, Данило, Куадрадо (Де Шильо, 74’), Бонуччи, Костич, Миретти (Маккенни, 46’), Рабьо (Кин, 87’), Паредес, Милик (Локателли, 68’), Влахович.