Севилья, Испания, 7 сентября, 2022, 00:02 — ИА Регнум. 6 сентября в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» футбольный клуб «Севилья» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 потерпел крупное поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:4.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига чемпионов

Забитыми мячами в составе «горожан» отметились Эрлинг Холанд (20’ Кевин де Брёйне, 67’ Филип Фоден), Филип Фоден (58’ Жоау Канселу) и Рубен Диаш (90+2’ Жоау Канселу). Единственную желтую карточку на 89-й минуте получил нападающий «Севильи» Рафаэль Мир.

Составы команд:

«Севилья»: Буну, Куасси, Акунья, Кармона, Навас, Теллес (Долберг, 57’), Гудель, Делейни (Жордан, 46’), Ракитич (Мир, 46’), Гомес (Сусо, 73’), Иско (Янузай, 78’).

«Манчестер Сити»: Мораеш, Диаш, Канселу, Аканджи, Гомес, Родриго (Филлипс, 78’), Де Брёйне (Марез, 78’), Грилиш (Гюндоган, 62’), Фоден (Палмер, 70’), Силва, Холанд (Альварес, 70’).

«Манчестер Сити», одержав первую победу в группе G и набрав три очка, поднялся на первое место. «Севилья» без очков опустилась на последнюю позицию.