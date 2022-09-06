Нью-Йорк, США, , 23:58 — REGNUM Радиационный фон на Запорожской атомной электростанции находится в пределах нормы, но если провокации со стороны киевского режима будут продолжаться, и возникнут более серьезные последствия, то ответственность за них целиком и полностью ляжет на киевский режим и его западных покровителей, которые находятся, в том числе, и в Совете Безопасности ООН. Такое заявление сделал сегодня, 6 сентября, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Пока радиационная обстановка на станции остается в норме, но в случае продолжения провокаций со стороны киевского режима никто не застрахован от более серьезных последствий», — сказал Небензя.

Вся ответственность за ядерную катастрофу на Запорожской АЭС, если таковая случится, целиком и полностью ляжет на Киев и его западных покровителей, а также на всех остальных членов Совета Безопасности ООН, которые до сих пор не нашли в себе мужества назвать вещи своими именами и призвать Киев остановить его безрассудные действия против ЗАЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миссия МАГАТЭ, отправленная под эгидой ООН на Запорожскую АЭС так ничего и не сказала по существу происходящего. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, докладывая ООН по результатам миссии, не сказал, кто именно обстреливает станцию, хотя всему миру известно, что это делает киевский режим.