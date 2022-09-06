Москва, , 23:48 — REGNUM Московский футбольный клуб «Локомотив» ведет переговоры об аренде 21-летнего российского центрального защитника «Урала» Ивана Кузьмичева. Об этом 6 сентября сообщает издание «Чемпионат».

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В текущем сезоне Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 Иван Кузьмичев принял участие в семи турах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями и не получил ни одной желтой карточки. Суммарно на поле футболист провел 568 минут.

За «Урал» Иван Кузьмичев выступает с 20 января 2020 года после перехода из «Лады» из Тольятти на правах свободного агента. Действующее соглашение футболиста с клубом из Екатеринбурга рассчитано до 30 июня 2024 года.