Тайбэй, , 23:47 — REGNUM Тайваньский продюсер Дэн Лин («Шерлок Холмс») не будет занимать должность руководителя DC Films. Об этом пишет Deadline.

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По данным источника, продюсер вёл переговоры с руководством Warner Bros. Discovery, однако сторонам не удалось прийти к соглашению. Основной причиной отказа Лина от поста в DC Films называются его обязательства перед его собственной студией Rideback, где он и продолжит работать.

Напомним, руководителем DC Films с 2018 года является Уолтер Хамада. Однако ожидается, что он покинет свою должность после выхода картины «Чёрный Адам» в октябре 2022 года.

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