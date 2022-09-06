Приштина, Сербия, , 23:48 — REGNUM На фоне массовых протестов против педофилии в Косово некий мужчина пришел в кабинет министра юстиции Косово Альбулены Хаджиу с требованием наказать виновного в изнасиловании его 14-летней дочери, который до сих пор не был осужден законом.

Учитель-педофил Цитата из к/ф «Германия, год нулевой». реж. Роберто Росселлини. 1948. Италия, Франция, Германия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, мужчина подчеркнул, что имя насильника известно, однако он не был даже задержан. О произошедшем Хаджиу сообщила в социальных сетях с разрешения мужчины.

Напомним, 27 августа в Косово стало известно о групповом изнасиловании 11-летней девочки в городском парке Приштины, что стало причиной повышенного внимания общественности к проблеме сексуального насилия.

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