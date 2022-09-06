Варшава, 6 сентября, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Руководство Евросоюза слишком медленно реагирует на продолжающийся в Европе энергетический кризис, заявил 6 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на экономическом форуме в Карпаче. Выступление транслировалось телевидением Польши.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

«Мы во всей Европе переживаем энергетический и ценовой шок. Мы не можем ожидать того, что, опираясь на прежнюю политику, мы решим эту проблему», — заявил Моравецкий.

Он пожаловался на то, что в условиях резких скачков цен на электроэнергию предприятия не могут планировать свою работу.

«С такими качелями цен никто не может составить хороший бизнес-план, предприниматели не могут запланировать свои инвестиции, а домохозяйства погружаются в нищету», — рассказал Моравецкий.

При этом он назвал меры европейского регулирования неадекватными и слишком медленными.