Берлин, , 23:40 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 6 сентября был принят министром обороны ФРГ Кристин Ламбрехт и ее командой в ходе визита в Германию.

Арменд Мехай Mod.rks-gov.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили текущую геополитическую ситуацию и обусловленные ей вызовы для безопасности.

Мехай поблагодарил немецкую сторону за обильные вложения в молодую Армию Косово и за вклад в работу миссии НАТО KFOR в Косово.

Немецкий министр поблагодарила Косово за введение санкций в отношении России и предоставление убежища беженцам из Афганистана в 2021 году.

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