Берлин, 6 сентября, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Министр обороны Косово Арменд Мехай 6 сентября был принят министром обороны ФРГ Кристин Ламбрехт и ее командой в ходе визита в Германию.

Mod.rks-gov.net Арменд Мехай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили текущую геополитическую ситуацию и обусловленные ей вызовы для безопасности.

Мехай поблагодарил немецкую сторону за обильные вложения в молодую Армию Косово и за вклад в работу миссии НАТО KFOR в Косово.

Немецкий министр поблагодарила Косово за введение санкций в отношении России и предоставление убежища беженцам из Афганистана в 2021 году.