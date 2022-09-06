Йошкар-Ола, , 23:29 — REGNUM В этом году в Марий Эл проходит шесть муниципальных избирательных кампаний. Период досрочного голосования, которое возможно только на муниципальных выборах, продлится до 14:00 по местному времени 10 сентября, сообщает Центризбирком республики.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сейчас голосуют те, кто в единый день голосования не сможет прийти на свой избирательный участок по уважительной причине, перечень которых определен законодательством. Избирателям, которые пришли на участок досрочно, член избирательной комиссии выдает бюллетень, гражданин оставляет свою подпись в списке избирателей и проходит в кабинку для голосования. После того, как он отдаст свой голос, бюллетень помещается в специальный непрозрачный конверт и заклеивается избирателем. На месте склейки конверт заверяется подписями представителей УИК и печатью.

Конверты с голосами участников досрочного голосования хранятся в сейфе. Вскроют конверт утром 11 сентября, бюллетени будут помещены в стационарный ящик для голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования жители Марий Эл будут выбирать главу республики и депутата Госсобрания по Поволжскому одномандатному избирательному округу №19. В день выборов на территории республики откроются 503 избирательных участка. По состоянию на 1 июля текущего года, в списки избирателей внесены 530 425 жителей региона. Все участковые избирательные комиссии будут формировать по итогам голосования итоговые протоколы с QR-кодом.

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