Вашингтон, , 23:28 — REGNUM Американский актёр Николас Кейдж и шведский актёр Юэль Киннаман («Отряд самоубийц») снимутся в фильме «Сочувствие дьяволу» режиссёра Юваля Адлера («Связной»). Об этом 6 июля сообщило издание Variety.

Николас Кейдж Цитата из интервью для GQ

Предстоящая картина расскажет о водителе (Киннаман), который оказывается в ловушке после того, как соглашается водить машину для загадочного клиента по прозвищу «Пассажир» (Кейдж). Дата выхода фильма пока что не раскрывается.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Николас Кейдж снимется в комедии «Сценарий мечты» киностудии A24. Съёмкой ленты займётся режиссёр Кристоффер Боргли, а в качестве продюсеров проекта выступят Ларс Кнудсен и Ари Астер.

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