Вашингтон, 6 сентября, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Американский актёр Николас Кейдж и шведский актёр Юэль Киннаман («Отряд самоубийц») снимутся в фильме «Сочувствие дьяволу» режиссёра Юваля Адлера («Связной»). Об этом 6 июля сообщило издание Variety.

Цитата из интервью для GQ Николас Кейдж

Предстоящая картина расскажет о водителе (Киннаман), который оказывается в ловушке после того, как соглашается водить машину для загадочного клиента по прозвищу «Пассажир» (Кейдж). Дата выхода фильма пока что не раскрывается.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Николас Кейдж снимется в комедии «Сценарий мечты» киностудии A24. Съёмкой ленты займётся режиссёр Кристоффер Боргли, а в качестве продюсеров проекта выступят Ларс Кнудсен и Ари Астер.