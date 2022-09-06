Владивосток, , 23:39 — REGNUM С Востоком надо выстроить отношения взаимной заинтересованности, не кидаясь восточным партнёрам на шею, высказал своё мнение бизнесмен Аркадий Ротенберг 6 сентября в интервью РБК.

Аркадий Ротенберг Kremlin.ru

Говоря о риске освоения восточных рынков, бизнесмен отметил, что с Китаем не так просто договариваться, ведь эти партнёры «без собственной выгоды ничего делать не будут».

«Не удивлюсь, если впоследствии они будут, например, перепродавать наши энергоресурсы, — сказал Ротенберг. — В Индии более разговорчивые партнеры, но не менее сложные».

Нужно не только «пускать их к себе, но и заходить полноценно на тот же китайский рынок», тем более что для этого у России есть возможности. Есть и что предложить Китаю: помимо энергоресурсов, это готовые товары, сельхозпродукция, биоресурсы, химия, образование.

Однако это не значит, что надо «бросаться к восточным партнерам на шею — ни к чему хорошему не приведёт», ведь «любовь должна быть обоюдной», сказал бизнесмен.

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