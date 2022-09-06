Берн, 6 сентября, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Гражданам Швейцарии грозит тюремный срок и штраф, если они будут превышать температуру в батареях отопления своих домов в нарушение правительственной директивы об экономии энергоресурсов. Об этом в интервью газете Blick заявил пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Швейцарии Маркус Спурндли.

Kuzpress.ru Без отопления

Напомним, что власти Швейцарии запустили план экономии энергоресурсов в предстоящий осенне-зимний период. Поскольку Швейцария расположена в горной местности, то зимы там могут быть довольно холодными, а своих энергоресурсов у страны практически нет. В Евросоюзе же сейчас свирепствует энергетический кризис, порожденный недальновидной политикой Запада — цены на энергоресурсы, прежде всего на газ, зашкаливают.

В итоге власти Швейцарии запретили всем гражданам прогревать свои дома выше температуры +19 градусов по Цельсию.

Кто нарушит эту директиву, тому грозит штраф и тюремное заключение сроком до трех лет.

Как именно власти будут контролировать температуру в домах граждан — не уточняется.