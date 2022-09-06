Бухарест, 6 сентября, 2022, 23:18 — ИА Регнум. В Румынии в преддверии нового отопительного сезона в очередной раз резко подорожали дрова. Об этом 6 сентября сообщает «Румынское телевидение».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Наибольшее повышение цен в соответствующем сегменте отмечено в Трансильвании и других северо-западных румынских регионах. Сообщается о массовых случаях незаконной вырубки леса на востоке и юго-западе страны.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в МВД Румынии, сложившаяся ситуация вызвана неспособностью большинства жителей страны платить за услуги центрального отопления.

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