7 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара может прибегнуть к решительным мерам в случае агрессивных шагов Греции в отношении турецкой стороны.

Анна Царькова, , 07:49 — REGNUM Турция может прибегнуть к решительным мерам в случае агрессивных шагов Греции в отношении турецкой стороны. Соответствующее заявление, как сообщает Anadolu, сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

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Эрдоган указал на то, что греческой стороне известно о готовности Анкары к решительным действиям. Турецкий лидер также отметил, что Греция уже не предпринимает шагов, направленных на обострение ситуации в регионе.

Глава Турции добавил, что турецкая сторона «подняла тему провокаций Греции на уровне НАТО», выразив мнение, что греческая сторона теперь будет анализировать будущие шаги в отношениях с Анкарой.

«В противном случае, как я уже говорил ранее, в любой момент может быть нанесен удар», — подчеркнул он.

Заявление Эрдогана обсудили в мессенджере Telegram. Среди участников обсуждения встречались те, кто считает, что США через Грецию могут попытаться «раскачать» Турцию. Иные также задались вопросом, за кого вступится НАТО в случае конфликта Турции и Греции, ведь обе страны являются членами Североатлантического альянса. Были и те, кто выразил сожаление, что в назревающем конфликте Россия не станет «подбрасывать дрова в костер», так как это не ее метод.

«За кого НАТО пятую статью включать станет?» — не без сарказма поинтересовался Eugene M.

«Скорее всего, [НАТО встанет] на сторону Турции, так как это пролив, огромная армия и прочие ништяки, а Греция [страна] дотационная с непонятным алфавитом и ещё и православная. Ещё у Греции большой торговый флот, который надо к ногтю прижать», — ответил Googo.

«США руками греков могут покачать Турцию», — написала Анастасия Г.

«Продавать оружие будем обеим командам!» — иронизирует Владимир.

«Жаль, что кидать дров в огонь не наш метод», — пишет Буслай.

«Чтобы закрыть «Южный поток», надо раскачать Турцию. Лучший способ — натравить Грецию на горячих турецких парней. Ликвидация Европы продолжается, США ни перед чем не остановятся, чтобы Европа не вышла из-под ее влияния», — добавил Валерий.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Турки явно поверили в свою могущественность. Им много последнее время с рук сходит. Уже и к грекам лезут… Хотя, что одни, что вторые — далеко России не друзья», — отметил Елена.

«А пускай сожрут друг друга!» — иронизирует Tanya B.

«Последнее турецкое предупреждение», — с сарказмом отметила Алена.

«Интересно, как будут действовать другие страны, если один из членов НАТО нападет на другого члена НАТО?» — поинтересовался Евгений П.

«Эрдоган решил под шумок все свои проблемы порешать. НАТО — это свора шакалов на поводке у гиены. Гиена — старая и скудоумная, вот шакалы и грызутся за косточку…» — проиллюстрировал ситуацию Евгений.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Греки, хотя и единоверцы, ведут себя по отношению к нам весьма, мягко говоря, недружественно. Поэтому мне их не жаль, пусть бодаются с Турцией», — выразил свое отношение к происходящему 69 968.

«Паукам в банке становится тесно», — с сарказмом подытожил Sergey P.

Подчеркнем, между Анкарой и Афинами в августе обострилась напряженность. Турция обвинила Грецию в применении ЗРК С-300 против турецких F-16.

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