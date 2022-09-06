Владивосток, , 23:28 — REGNUM На новом железнодорожно-автомобильном пароме «Александр Деев» сегодня, 6 сентября, состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага России. В мероприятии по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. Церемония прошла в рамках Восточного экономического форума, сообщает Корабел. ру.

Амурский судостроительный завод Mil.ru

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По словам Алексея Рахманова, генерального директора Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), новый паром сделает Сахалин доступнее для граждан. В сравнении с советским предшественником, современник может перевозить в два раза больше грузов и в три раза больше пассажиров. Судно, которое построено ОСК, стало третьим для региона. В прошлом году были переданы в эксплуатацию два грузопассажирских парома «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов».

На борту судна предусмотрены интернет-кафе, столовая и медицинский корпус.

Отметим, что «Александр Деев» является первым из паромов проекта CNF11CPD, предназначенный для линии Ванино-Холмск (о. Сахалин). Паром построен на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, судно имеет усиленный ледовый класс Arc5 и предназначено для работы в сложных ледовых условиях.

Судно названо в честь советского судостроителя, директора Амурского судостроительного завода (1964−1977) Александра Тимофеевича Деева. В год отмечаемого столетия со дня рождения А. Т. Деева его имя получил один из двух строящихся на АСЗ грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин в ходе совещания по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского поддержал возрождение на Дальнем Востоке судостроения и судоремонта.

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