Глазго, Великобритания, , 23:03 — REGNUM 34-летний центрфорвард мадридского «Реала» и национальной сборной Франции по футболу Карим Бензема получил травму в первом тайме матча Лиги чемпионов УЕФА с шотландским «Селтиком».

Карим Бензема Антон Зайцев

Бензема был заменен на 30-й минуте встречи. Вместо французского нападающего на поле вышел вингер сборной Бельгии Эден Азар, выступающий за «Реал» с 1 июля 2019 года после перехода из лондонского «Челси» за 115 миллионов евро.

В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в пяти матчах за мадридский клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.