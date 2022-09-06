Нью-Йорк, США, 6 сентября, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем докладе для Организации Объединенных Наций так и не назвал источник обстрела Запорожской атомной электростанции. Доклад по итогам поездки миссии МАГАТЭ на станцию был представлен ООН сегодня, 6 сентября.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Я не могу это определить. У нас нет для этого средств. Как вы знаете, вам нужно было бы следить за военной операцией в регионе… что не только выходит за рамки мандата МАГАТЭ, но и потребовало бы огромного потенциала», — сказал Гросси.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ сожалеет о том, что МАГАТЭ в своём докладе не указывает источник обстрелов Запорожской АЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запорожскую АЭС постоянно обстреливают вооруженные формирования киевского режима.