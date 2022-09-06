Ижевск, 6 сентября, 2022, 22:56 — ИА Регнум. От участия в выборах главы Удмуртии отказался зарегистрированный кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Сегал. Об этом сообщает Центризбирком республики на своей странице в социальной сети.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы

Регистрацию кандидата избирком аннулировал 6 сентября. Уточняется, что решение принято на основании личного заявления кандидата.

Таким образом, это уже третий кандидат, который отказался от участия в выборах главы региона. Жителям Удмуртии предстоит голосовать за четырех кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, еще до завершения процесса регистрации кандидатов на пост главы Удмуртии с выборов снялся политтехнолог Сергей Антонов от «Партии возрождения России». Затем от выборов отказался зарегистрированный кандидат Георгий Лещев, выдвигавшийся от партии «Зеленая альтернатива». Юрий Мишкин, представитель партии «Коммунисты России», не был зарегистрирован кандидатов в связи с предоставлением неполного пакета документов в избирком.

В числе кандидатов пока остаются глава Удмуртии Александр Бречалов от «Единой России», Тимур Ягафаров — от ЛДПР, Александр Сыров — от КПРФ и Вадим Белоусов – от «Справедливой России — За правду».

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