Приштина, Сербия, 6 сентября, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Президент сепаратистского Косово Вьоса Османи собирается навестить север Косово и Метохии, населенный преимущественно сербами. Об этом Османи заявила 6 сентября.

Facebook.com/VjosaOsmaniMP Вьоса Османи

«Очень скоро я навещу граждан на севере (Косово и Метохии — ИА REGNUM). Что касается моего визита в сербские муниципалитеты, здесь должна существовать добрая воля мэров этих муниципалитетов», — процитировал портал KoSSev слова Османи.

Османи также призвала сербов, проживающих на севере Косово и Метохии, сменить автомобильные номера Республики Сербии на номера сепаратистского Косово. По ее словам, регистрационные номера с названием города Косовска Митровица («КМ») принадлежат «периоду Милошевича», и поэтому наступило время, когда жители региона смогут использовать «те регистрационные знаки, которые выдают косовские органы власти». Османи добавила, что у сербов сейчас есть уникальный шанс сделать это абсолютно бесплатно.

Лидер косовских сепаратистов попросила сербов, проживающих на севере края, «не верить российско-сербской пропаганде».

«Институты Косово призваны обеспечить равноправие для всех граждан, а также мирную и безопасную жизнь», — рассказала Османи.

Напомним, что албанские сепаратисты в Приштине дали косовским сербам 60-дневный срок для смены автомобильных номеров, выданных Республикой Сербией на номера сепаратистского Косово. Президент Сербии Александр Вучич намерен добиваться компромиссного решения вопроса использования автомобильных номеров Сербии на территории Косово в рамках диалога, который ведется в Брюсселе при посредничестве ЕС.