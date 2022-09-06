Вашингтон, , 23:03 — REGNUM Воздействовать на киевский режим, чтобы он отвёл ВСУ от Запорожской АЭС, Госдеп США не станет, сообщил 6 сентября журналистам первый заместитель главы пресс-службы ведомства Ведант Пател.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ссылаясь на итоги доклада МАГАТЭ, представитель Госдепа сказал, что обстрелы он комментировать не станет, зато хочет подчеркнуть, что «именно Россия незаконно и необоснованно находится» на территории б. УССР и, в частности, на Запорожской АЭС.

Ведант Пател «Как мы уже говорили ранее, боевые действия вокруг атомной электростанции представляют собой серьёзный риск, поэтому мы продолжаем призывать Россию к немедленному выводу войск с объекта».

Стоит отметить, руководство МАГАТЭ, несмотря на свой визит на ЗАЭС, не решается указать на киевский режим как на инициатора обстрелов и на ВСУ как на исполнителя.