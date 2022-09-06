Нарьян-Мар, , 22:52 — REGNUM Несколько населенных пунктов Ненецкого автономного округа станут местом установки мусоросжигателей, пишет Nao24.

Сжигание мусора U.S. Navy

«Весной 2022 года администрация Заполярного района провела торги на закупку восьми инсинераторных установок для Индиги, Каратайки, Усть-Кары, Омы, Нижней Пеши, Бугрино, Амдермы и Шойны. Стоимость комплекта оборудования с учётом доставки и монтажа составила в среднем 6,1 млн рублей, общая сумма — 48,5 млн рублей. Деньги были выделены из окружного и районного бюджетов», — говорится в сообщении.

Издание сообщает, что инсинератор уже доставлен в Индигу. В ближайшее время сотрудники компании отправятся в Шойну и Ому для монтажа и запуска установок. Работы во всех населённых пунктах подрядчику предстоит завершить до конца ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее использование инсинераторных установок планировалось в соседней Архангельской области. Однако после протестов населения властям региона пришлось от них отказаться .