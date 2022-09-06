Нарьян-Мар, 6 сентября 2022, 22:52 — REGNUM Несколько населенных пунктов Ненецкого автономного округа станут местом установки мусоросжигателей, пишет Nao24.
«Весной 2022 года администрация Заполярного района провела торги на закупку восьми инсинераторных установок для Индиги, Каратайки, Усть-Кары, Омы, Нижней Пеши, Бугрино, Амдермы и Шойны. Стоимость комплекта оборудования с учётом доставки и монтажа составила в среднем 6,1 млн рублей, общая сумма — 48,5 млн рублей. Деньги были выделены из окружного и районного бюджетов», — говорится в сообщении.
Издание сообщает, что инсинератор уже доставлен в Индигу. В ближайшее время сотрудники компании отправятся в Шойну и Ому для монтажа и запуска установок. Работы во всех населённых пунктах подрядчику предстоит завершить до конца ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее использование инсинераторных установок планировалось в соседней Архангельской области. Однако после протестов населения властям региона пришлось от них отказаться .