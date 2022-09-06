Вашингтон, , 23:05 — REGNUM Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что он «не может» определить, кто устраивает артиллерийские и ракетные обстрелы Запорожской АЭС. Об этом Гросси заявил 6 сентября в интервью телеканалу CNN.

Штаб-квартира МАГАТЭ Iaea.org

«Я не могу в этом определиться. У нас для этого нет средств. Как вы знаете, для этого нужно было бы наблюдать за военной операцией в данном районе… а это не только выходит за рамки мандата МАГАТЭ, но и требует огромного потенциала», — заявил Гросси.

Напомним, в первых числах сентября группа экспертов МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси посетила Запорожскую АЭС, где им продемонстрировали повреждения, полученные станцией в результате регулярных обстрелов со стороны войск киевского режима.

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