Ижевск, , 22:39 — REGNUM В поле у садоводческого товарищества «Яблонька» в Воткинском районе было обнаружено тело 24-летней жительницы Ижевска без признаков насильственной смерти. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Льняное поле Александр Погожев © ИА REGNUM

Уточняется, что предположительная причина смерти — переохлаждение в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках проверки проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родственники и знакомые погибшей. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Отметим, до конца недели в Удмуртии будут сохраняться заморозки. В ночные часы местами температура на почве может снижаться до — 1°С.

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Как сообщало ИА REGNUM, на окраине Екатеринбурга в январе текущего года насмерть замёрзла пожилая женщина. Ранее 67-летняя гражданка ушла из дома и не вернулась. После этого её родственники начали поиски. Женщину искали почти сутки. В тот период температура воздуха ночью падала до — 17… — 19°С.

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